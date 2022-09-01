Как украинские танкисты обустраивают свой быт

В полевых условиях военного времени украинским защитникам приходится налаживать свой быт зачастую из подручных средств. Передвижных банно-прачечных комплексов на всех не хватает, да и доставить их на передовую не всегда получается. Поэтому приходится импровизировать. И тому примером может служить вот эта фотография, опубликованная на страничке Razom Win в Фейсбук.

На ней показано, как танкисты соорудили себе летний душ из пластикового бутыля с водой, повесив его на ствол своего «Булата» Т-64БМ. А в качестве настила для «душевой кабинки» использовали разобранные деревянные ящики из-под снарядов.

Поэтому всегда нужно помнить, что когда в кране нет горячей воды, то у наших бойцов на фронте ее может вообще не быть, и в этом случае приходится надеяться только на обильный дождь и железное терпение. Победа будет за нами!