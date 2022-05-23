На украинском рынке коммунальной техники появился новый автомобиль

Завод коммунальной и дорожной техники «Спецбудмаш» изготовил очередную новинку – вакуумную машину КО-503В-23 на шасси Daewoo Maximus HC2AA колесной формулы 4х2. Здесь установлена 3,9-кубовая цистерна. Продуктивность составляет 390 м куб./час, а время наполнения цистерны – 7-10 мин. Максимальная глубина всасывания – 6,5 м.

Что касается базового шасси Daewoo Maximus HC2AA, то оно рассчитано на полную массу до 18 т и оснащается дизельным двигателем Doosan DL06K мощностью 280 л. с. В стандартную комплектацию входят круиз-контроль, кондиционер, центральный замок с дистанционным управлением, кресло на пневмоподвеске для водителя, электрические стеклоподъемники с ДУ, а также подогрев зеркал.

Отметим, что на осенней выставке «Коммунтех-2021» в Киеве можно было увидеть два автомобиля Daewoo Maximus HC2AA. Один в качестве вакуумного подметально-уборочного, а второй с пескосолеразбрасывателем – для содержания дорог в зимнее время. А прошлым летом для строительства дорог в рамках программы «Велике будівництво» компанией «Будшляхмаш» на таком же шасси был представлен автогудронатор.