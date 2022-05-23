Украинские защитники испытали "ган-трак" против российских оккупантов

Сегодня ВСУ дают достойный отпор российским оккупантам, используя при этом самое различное вооружение. На днях бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка испытали в бою уникальный «ган-трак», т. е. «грузовик-орудие». В кузов старенького КАМАЗ-4310 (6х6) они поместили зенитную автоматическую пушку АЗП-57.

Отметим, что это довольно эффективное средство уничтожения не только воздушных, но и наземных сил противника. Скорострельность 57-мм орудия достигает 120 выстрелов в минуту (практическая – около 70). Поражение по дальности – до 6000 м, по высоте – до 5000 м, при этом максимальная скорость цели может достигать 300 м/с. Что же касается начальной скорости снаряда, то она составляет 1000 м/с.

Отметим, что зенитно-ракетный комплекс С-60 с пушкой АЗП-57 (длина ствола 85 калибров) был принят на вооружение в далеком 1950 году. Он установлен на четырехколесном лафете для буксировки грузовиком 6х6. Боевая масса – 4,8 т. Расчет составляет 6 – 8 человек. Из транспортного положения в боевое переводится за 3 – 5 минут, а обратно – за 6-7 минут.