На украинском рынке появился супертрактор

В ходе выставке «Агро Весна 2022», которая проходит в столичном МВЦ с 15 по 17 февраля, состоялась всеукраинская премьера сверхмощного трактора марки Сlaas. Это модель Xerion 5000 Trac TS, главное отличие которой от уже известных у нас машин данного класса – наличие четырех гусеничных движителей. Последние изготовлены известным голландским производителем Zuidberg и укомплектованы траками CAMSO шириной 762 мм.

Гусеничный ход увеличивает площадь контакта с грунтом до 4,72 м кв, что на четверть превышает показатель аналогичного колесного трактора. Маятниковая подвеска позволяет оптимально подстраиваться под рельеф местности. Данный трактор может передвигаться и по асфальтовым дорогам со скоростью до 30 км/ч.

Xerion 5000 Trac TS собственной массой 24 т (максимальной эксплуатационной – 30 т) приводится в движение дизельным двигателем Mercedes-Benz, отвечающим экологическим стандартам Stage V и развивающим мощность в 530 л. с. Особый комфорт водителю обеспечивает полуактивная подвеска кабины с тремя режимами настройки. Супер-трактор представлен официальным дилером Сlaas в Украине – компанией «Агротехсоюз».

На стенде компании «Агсолко Украина» хочется отметить колесные тракторы китайской марки Сhangfa. Здесь можно увидеть модель СFF1104 – c подъемным усилием задней навески 3000 кг и дизельным двигателем YC4A130-T311 мощностью 130 л.с. (430 Нм). Количество передач – 32 вперед и 32 назад. Операционная масса равна 4600 кг.

Рядом стоит собрат побольше – модель СFJ2004, c подъемным усилием навески 5800 кг и операционной массой 7800 кг. Его приводит в движение уже 6,5-литровый дизельный двигательYC6J220-T304 в 200 л. с. (785 Нм). Количество передач – 32+32.

А вот компания «Агро-Темп» привезла на выставку целую линейку колесных тракторов чешской марки Zetor. На ее стенде демонстрируется три модели. Это Proxima Plus 110 мощностью 107 л. с. (450 Нм), с максимальным подъемным усилием задней навески 42 Нм.

Рядом демонстрируется Proxima Power 120 – c дизелем 117 л. с. (491 Нм) и таким же подъемным усилием навески. И наконец – самая мощная из представленных, Forterra 135 с двигателем в 136 л.с. (581 Нм) и подъемным усилием задней навески 77 Нм. Последняя модель имеет 24 передачи вперед и 18 – назад. Максимальная скорость движения – 40 км/ч.

Нельзя не упомянуть и тракторы от турецкого производителя ArmaTrac. Так, на стенде компании «МТС» экспонируются две модели. Это 1104 Lux c грузоподъемностью задней навески 5000 кг и 4,4-литровым двигателем Perkins в 110 л. с. (416 Нм). Трансмиссия Powershift Hi-Lo ZF T-557L – с 16-ю передачами вперед и 16-ю назад.

Вторая модель – 804 Fruit garden, представитель садовых тракторов, отличающейся скругленной, заниженной кабиной. Он имеет грузоподъемность навески 2800 кг и комплектуется дизелем Perkins мощностью 79 л. с. Коробка передач ZF T-537 насcчитывает 16 передач вперед и 8 назад.

На выставке «Агро Весна 2022» также можно увидеть и колесный трактор «Беларус-892.2» от компании «АВТЕК». Эта машина с грузоподъемностью задней навески 3200 кг и дизелем Д-245.5 мощностью 90 л. с. демонстрируется на стенде компании «Д Лайт». Трактор оснащен манипулятором DL Smart – с максимальным вылетом стрелы 5,5 м и грузоподъемностью 3000 – 1000 кг (min – max вылет). Высота подъема стрелы достигает 8,0 м. Имеются выдвижные аутригеры. Угол поворота стрелы – 370 град.