В Киеве представили новейшую прицепную технику для сельского хозяйства

На выставке «Агро Весна 2022», проходящей в столичном МВЦ с 15 по 17 февраля, можно увидеть самую разнообразную прицепную технику для фермерских хозяйств. Начнем с крупнейшего отечественного предприятия в этой отрасли – «Завода Кобзаренко».

Начнем с новинки – перегрузочного бункера накопителя ПБН-50 на гусеничном ходу, который может агрегатироваться с трактором мощностью 350 – 400 л. с.

Грузоподъемность его составляет 38 т. Габаритные размеры полуприцепа: длина – 11 450 мм, ширина – 3765 мм и высота 4110 мм. Объем кузова – 50 кубометров. Высота разгрузки – 4,3 м. Диаметр разгрузочного шнека – 600 мм. Скорость разгрузки достигает 25 т/мин. Установлена модернизированная тентовая двускатная система. В качестве опции предлагается весовая система итальянского производства.

Рядом можно увидеть полуприцеп-щеповоз для дорог общего пользования – АРС-90. Объем кузова из износостойкого алюминия Fudickar составляет 90 м куб. Внутри имеется подвижный пол Сargo Floor, состоящий из 21-й алюминиевой пластинки. Собственная масса равна 7,4 т, а полная – 36 т (техническая – 39 т).

Габаритные размеры: длина – 13,5 м, ширина – 2,54 м и высота – 3,98 м. Шасси построено компанией «Д Лайт», рама изготовлена из стали S690QT. Применяются 9-тонные оси SAF Intradisc – c дисковыми тормозами и усиленным подшипниковым узлом, а также модульная пневмоподвеска Weweler MBS-V. Передняя ось – с автоматическим/ручным подъемом. Окраска рамы и шасси выполнена эмалью Lankwitzer. Освещение полуприцепа соответствует правилам ECE и ADR.

Также расскажем о еще одной новинке торговой марки John Greaves, изготовленной на отечественном предприятии «Бердянські жниварки». Это самосвальный прицеп для перевозки томатов – модель ПСТ-16.

Он оснащен 16-кубовым кузовом трехсторонней разгрузки и имеет грузоподъемность 13 000 кг. Собственная масса составляет 4700 кг. Габаритные размеры кузова: длина – 5200 мм, ширина – 2380 мм и высота 1650 мм. Двухосный прицеп укомплектован шинами размерности 500/50-22,5 TL16PR 158A8/155B. Прицеп оснащен сцепным устройством, пневмо- и электро разъемами для работы в составе автопоезда.

Украинский производитель Egritech демонстрирует тракторный полуприцеп НПСТ-24. Объем кузова составляет 24 м куб., а с надставными бортами – 30 м куб. Масса перевозимого груза – 24 000 кг, а полная масса – 30 000 кг. Габаритные размеры: длина – 8300 мм, ширина – 2600 мм и высота – 3200 мм (с надставными бортами – 3600 мм). Применяется система разгрузки шнекового типа с приводом от гидросистемы трактора. Рабочее давление в гидросистеме – 22,0 Мпа, электрооборудование – 12 или 24В. Полуприцеп имеет дорожный просвет 480 мм и колею 2030 мм. Максимальная скорость движения с полной загрузкой – 40 км/ч.

Также заслуживает внимание и тракторный полуприцеп DL Agromaster от компании «Д Лайт». Грузоподъемность его составляет 9000 кг, а полная конструктивная полная масса – 13 000 кг. Применяется двухосным тандем на рессорах – марки FAD (Италия). Внутренние размеры кузова: длина 4360 мм, ширина – 2535 мм и высота 760 мм. Габаритные размеры: длина – 6475 мм, ширина – 2535 мм и высота 3480 мм. Высота платформы – 1040 мм. В качестве опции предлагается разгрузка на три стороны. Объем кузова с первым ярусом бортов – 5,5 м куб., со вторым ярусом (высотой 600 мм) – 11,7 м куб. Применяется 4-штоковый гидроцилиндр.