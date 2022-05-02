На украинском рынке промтоварных фургонов появилась новинка

Одной их самых популярных кузовных надстроек для развозных автомобилей является промтоварный фургон, который оптимально защищает груз от непогоды и кражи. Так вот, на украинском рынке такой техники появилось новое предложение – среднетоннажное шасси Dongfeng Captain D9, оборудованное таким кузовом марки Polycar.

Промтоварный фургон имеет стальной каркас, отделанный алюминиевым уголком и стенки из все того же «крылатого металла». Пол выполнен их влагостойкой бакелитовой фанеры, а вся фурнитура – из нержавейки. Внутри кузов облицован гофрированным алюминиевым профилем 200 мм и до высоты 1250 мм обшит фанерой. Снаружи, с обоих сторон установлены противоподкатные брусья.

Что же касается шасси Dongfeng Captain D9, то оно выпускается с тремя вариантами колесной базы: 5200, 5600 и 7100 мм. Грузоподъемность составляет 6300, 6500 и 7770 кг, а полная масса равна 12010, 12235 и 16020 кг соответственно. Габаритная длина шасси – 8997, 9877 и 11 580 мм.

В движение машину приводит турбодизель Cummins Евро 5: рабочим объемом 4,5 л в 160 л. с., а для самой длиннобазной версии – 6,7 л в 245 л. с. С первым агрегатируется 6-ступенчатая коробка передач Fast 3JS, а со вторым – 9-ступенчатая той же марки. Топливный бак – 205 и 280 л. Все автомобили оснащены гидроусилителем, кондиционером, электростеклоподъемниками, моторным тормозом и ABS.