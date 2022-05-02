Презентованы электробусы Mercedes-Benz с запасом хода до 400 км

Подразделение Daimler Buses 2 мая провело презентацию своих новейших электробусов, которые появятся на рынке уже к концу этого года. Как отметил его глава, Тилль Обервердер, не позднее 2030 года производитель будет предлагать только СО2-нейтральные городские модели и не будет инвестировать в технологию Евро 7.

В свою очередь федеральный министр цифровых технологий и транспорта Германии Фолькер Виссинг отметил, что правительство активно поддерживает автобусные компании по переводу их парка на безвредный транспорт, обустраивая соответствующую инфраструктуру. На это уже выделено порядка 1,25 млрд евро.

Что касается анонсированных премьер, то это – электробус Mercedes-Benz eCitaro в двух новых версиях. С 2023 года машина получит исполнение с увеличенным до 400 км запасом хода – Range extender. Это будет чисто-электрический гибрид, где водородные топливные элементы станут выполнять роль не основного, а дополнительного источника энергии. Водород будет хранится на борту под давлением 350 бар.

А к концу нынешнего года на рынок выйдет eCitaro с новым поколением литий-ионных батарей – при том же весе на 50% более емких. Для модели «соло» – 558 кВт.ч, для сочлененной eCitaro G – 686 кВт.ч. Это обеспечит одиночной машине запас хода около 280 км. Эти батареи будут устанавливаться как на модели eCitaro Range extender, так и на шасси eO500U бразильского производства.

Отметим, что электробусы Mercedes-Benz eCitaro появились в 2018 году. С того времени было реализовано свыше 600 ед. В 2021 году каждый второй проданный в Германии СО2-нейтральный автобус был произведен Daimler Buses.