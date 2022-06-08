На выставке EuMo 2022 в Париже показали ряд интересных автобусов

С 7 по 9 июня в Париже проходит международная выставка общественного транспорта European Mobility Expo 2022 (EuMo), в которой принимают участие ведущие производители автобусов и комплектующих к ним. Это такие компании как CaetanoBus, Volvo, Karsan, Otokar, Switch, Van Hool, Daimler Truck, Heuliez, Solaris, Safra, Irizar e-mobility, Bluebus, Ebusco, Scania, Iveco, Lohr, Forsee Power, Siemens Mobility, Moovit.

Понятное дело, что не обошлось без интересных новинок. Мировую премьеру отпраздновал городской низкопольный автобус А-серии от бельгийского производителя Van Hool.

На стенде была представлена 12-метровая версия на электротяге, хотя планируется выпуск машин длиной до 24 м, с тремя типами силовым установок: электро-батарейной, на топливных элементах и троллейбусного типа.

Также дебютировал и новый водородный автобус от французского производителя – Safra. Это 12-метровая модель Hycity, рассчитанная на 33 мест для сидения (плюс четырех пассажиров с инвалидностью).

На крыше расположена установка с топливными элементами мощностью 45 кВт (полезная – 30 кВт) и баллоны для 35 кг водорода. Батареи емкость 130 кВт.ч питают два электромотора по 125 кВт. в ступицах задних колес. Запас хода – 350 км. Полная масса – 21 т. Ожидается, что в 2023 году появится еще и сочлененная, 18-метровая версия.

Новинкой также стал и 12-метровый низкопольный электробус e1 от компании Switch Mobility. Его 250-килловаттный электромотор работает от аккумуляторов NMC емкостью 389 кВт.ч. Без подзарядки машина может проехать до 400 км.

Также нельзя не отметить такого известного производителя как IVECO Bus, на стенде которого можно увидеть т. н. «мягкий» гибрид – 12-метровый автобус Urbanway. Он оснащен гибридной, газово-электрической силовой установкой, разработанной совместно с компанией Voith. Такая модель также доступна и в вариантах длиной 10,5 и 18 м.