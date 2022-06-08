Как Ford E-Series работает в Украине в качестве тягача

Сегодня на украинских дорогах можно встретить довольно много легких коммерческих автомобилей, привезенных из США. В большинстве своем это пикапы или фургоны, однако попадаются также шасси с различными кузовами. На днях в Киеве был замечен бортовой грузовик Ford E350 Super Duty, груженый досками. Более того, он тянул еще заполненный под завязку трехосный бортовой прицеп.

Отметим, что модель семейства Ford E-Series, в данном случае модели Е350 рассчитана на полную массу до 4,5 т и при этом может работать с прицепом примерно такой же массы – около 4,5 т. В результате полная масса автопоезда составляет порядка 9 т. Если же говорить о более грузоподъемной модели E450, то она способна справиться уже с 6,5-тонным трейлером.

В нашем случае речь идет о рестайлинговой модели 4-го поколения, которая начала выпускаться в 2008 году. На такие машины устанавливали V-образные бензиновые агрегаты семейства Triton – 8-цилиндровые в 5,4 л – на 255 л. с. или же 10-цилиндровый 6,8-литровый в 305 «лошадок». Коробка передач – только автомат, 4-х или 5-ступенчатый.

C 2015 года из линейки Ford E–Series убрали цельнометаллические фургоны, равно как и микроавтобусы – их заменили на Ford Transit 4-го поколения. В производстве остались только шасси с кабиной – версия Cutaway.