Начат выпуск электрических грузовиков ценой всего от $7365

Молодая китайская компания Matrix Motors, основанная в 2012 году и имеющая штаб-квартиру в Шанхае, освоила производство компактных электрических грузовиков для города. Модель Matrix X2 построена на базе легкового электровэна Matrix 01, презентованного в прошлом году.

Коммерческая модель имеет длину 4200 мм, ширину 1570 мм и высоту по кабине 1955 мм. У нее рамное шасси и задний привод. Снаряженная масса стартует от 815 кг, а полная достигает 1500 кг. Грузоподъемность бортовой машины – 500 кг. Размеры кузова: 2290 х 1490 х 360 мм. Также доступна версия с отдельным кузовом-фургоном.

Интересно, что для увеличения грузоподъемности кабина выполнена одноместной – сиденье водителя смещено ближе к центру, что облегчает посадку-высадку с обеих сторон, что весьма актуально для курьерских служб. Однако предусмотрены и грузопассажирские варианты – пикап с одинарной или двухрядной кабиной, которые уже на завершающей стадии подготовки к производству.

В движение Matrix X2 приводит 20-сильный электромотор, развивающий максимальный крутящий момент в 105 Нм. Для его питания предусмотрены батареи двух вариантов емкости – на 10,36 кВт.ч и 20,72 кВт.ч. Запас хода составляет 120 и 220 км соответственно. А теперь о самом интересном – о цене. Она варьируется, в зависимости от емкости батарей и варианта кузова, от 7365 до 9456 долларов.