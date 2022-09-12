New Flyer презентовал электрический автобус с запасом хода до 600 км (видео)

Американский производитель New Flyer выводит на рынок водородный электробус нового поколения – Xcelsior Charge FC. Машина предлагается в двух вариантах длины – одиночном 12,2 м и сочлененном 18,3 м. Автобус пришел на смену прежней модели Xcelsior Charge FC, появившейся в 2019 году. Новая модель имеет запас хода до 600 км и способна дозаправляться всего за 6 – 20 минут, в зависимости от условий эксплуатации.

Водородная установка FCmove-HD от компании Ballard Power Systems cтала компактнее и надежнее. Здесь на 50% меньше деталей, что сокращает затраты на техобслуживание. Тяговый электропривод ELFA3, поставленный Siemens, обеспечивает 90% рекуперативного торможения и на 69% легче предшествующего – ELFA2, благодаря компактный инверторам и встроенным контроллерам. А вот аккумуляторный модуль разработан непосредственно компанией New Flyer. В новом автобусе он получил на 90% меньше деталей, что облегчает его обслуживания. Кроме того, он водозащищен по стандарту IP67 и IP69.

Отметим, что эксплуатация водородного автобуса New Flyer позволяет ежегодно уберечь атмосферу от 85 – 175 т парниковых газов. Модель Xcelsior Charge FC разработана на платформе Xcelsior, на которой построено уже свыше 16 тыс. автобусов New Flyer. Что же касается батарейно-электрических и водородных машин данной марки, то суммарно за все время они уже наездили свыше 24 млн км.