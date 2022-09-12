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Автоцентр Коммерческие Новинка New Flyer презентовал электрический автобус с запасом хода до 600 км (видео)

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    New Flyer презентовал электрический автобус с запасом хода до 600 км (видео)
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