Украинская община Вероны закупила для ВСУ грузовики, автобусы и катеры

На днях украинская община Вероны провела благотворительный ужин, на котором удалось собрать средства на приобретение 16 единиц техники для Вооруженных сил Украины. Среди них 8 средних тактических автомобилей IVECO M110.18VM (4х4). Модель имеет грузоподъемность 5 т и оснащена 178-сильным дизельным двигателем и 6-ступенчатой коробкой передач.

Также отметим три автобуса на шасси IVECO – с кузовами от итальянских ателье Cacciamali и Orlandi, два микроавтобуса Fiat Ducato и одну малолитражку Fiat Panda.

Кроме того, наши защитники получат два катера, три квадрокоптера и еще комплект шин для трала. Об этом сообщила на своей страничке в Фейсбук украинская певица Ирина Федишин, которая выступила соорганизатором этого благотворительного мероприятия.