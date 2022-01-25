Новейший полуприцеп Krone улучшил экономичность автопоезда на 20%

Полуприцеп eTrailer, разработанный компаниями Trailer Dynamics и Krone, на днях был удостоен престижной награды за инновации в области электротранспорта – Zenit e.V. Innovation Award. Особенностью трейлера является мощная электрическая ось, которая снижает нагрузку на основной, дизельный силовой агрегат тягача.

Как показали дорожные испытания полуприцепа eMega Liner, такая электрификация дает экономию дизельного топлива до 20% при поездках на 500 км и более. Это не только снижает эксплуатационные расходы и совокупную стоимость владения, но и заметно уменьшает вредные выбросы. Один седельный тягач с таким полуприцепом не дает попасть в атмосферу до 20 т СО2 в год. Если доля eTrailer на местном рынке составит 10%, то это позволит ежегодно сократить выбросы углекислого газа до 1 млн т. Заметим, и это только в Германии.

Инновационный продукт от Trailer Dynamics и Krone позволяет сделать из обычного автопоезда подключаемый гибрид, аккумуляторы которого могут подзаряжаться в режиме рекуперации при торможении. С последующим внедрением на магистральных грузоперевозках полностью электрических тягачей полуприцепы eTrailer позволят существенно увеличить их запас автономного хода.