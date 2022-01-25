Van Hool поставит в Швецию симбиоз автобуса и трамвая

Известный бельгийский производитель автобусов, компания Van Hool заключила контракт на крупную партию трамбусов для крупнейшего скандинавского пассажирского оператора – Nobina. 21 машина будет поставлена в шведский город Мальме уже в середине 2022 года. Речь идет об уникальном транспортном средстве Excui.City, имеющем кузов трамвая, но ходовую часть автобуса – т. н. трамбус.

В Мальме отправят 24-метровую трехсекционную модель, с электрической силовой установкой, питающейся от аккумуляторов. Емкость батарей не разглашается, однако известно, что подобные машины комплектуются двумя электромоторами Siemens, мощностью по 160 кВт., которые приводят в движение колеса второй и третьей осей. Трамбус имеет полностью низкопольный салон, в котором установлено 61 пассажирское сиденье. Радиус разворота небольшой – всего 12,15 м.

Отметим, что в основе Van Hool Excui.City лежит модульная платформа Multi Propulsion, которая позволяет использовать различные силовые установки: гибридные (дизель или газово-электрические), электрические на аккумуляторах, электрические, питающиеся от контактной сети (троллейбус) или на водородных топливных элементах. На сегодняшний день в 17 городах Европы, а также на Мартинике (заморском департаменте Франции) работает порядка 300 трамбусов Excui.City. А вообще компания Van Hool поставила заказчикам уже свыше 1200 экологически чистых автобусов на электротяге.