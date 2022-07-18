Новые автобусы Setra впервые в классе получили систему полуавтономного управления ADA 2

Подразделение Daimler Buses представляет туристические автобусы ComfotClass и TopClass следующего поколения. Машины получили видоизмененную переднюю часть, с более заметным логотипом марки, святящимся LED-элементом и новой оптикой. Салон порадует иными перегородками, улучшенными сервисными блоками управления на потолке и новой мультимедийной системой.

Настоящей сенсацией является система полуавтономного управления – Active Drive Assistance (ADA 2), впервые примененная на туристических автобусах в Европе. Она вместе с другими электронными «ассистентами» помогает соблюдать дистанцию и удерживать машину на полосе движения. Это не только повышает безопасность и комфорт, но также оптимизирует расход топлива.

Автобусы ComfotClass и TopClass также комплектуются системой Activе Brake Assist пятого поколения (ABA 5), которая задействует экстренное торможение, вплоть до полной остановки – в случаях угрозы ДТП, в том числе наезда на пешеходов (как движущихся, так и стоящих).

Мировая премьера новых топовых моделей Setra состоится в рамках Международного автосалона IAA Transportation 2022, который пройдет 18 – 22 сентября в Ганновере.