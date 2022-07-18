Lamborghini Huracan подключат к розетке

Электрифицированная версия у итальянского суперкара появится в 2023 году

Lamborghini готовит плагин-гибридную версию суперкара Huracan. Премьера новинки ожидается в 2023 году. По словам главного технического директора компании Рувена Мора, плагин-гибрид оснастят силовой установкой на базе мотора, «в котором будет больше шести и меньше двенадцати цилиндров». При этом Мор подчеркнул, что речь идет о совершенно новом агрегате, разработанном специально для Lamborghini, но никаких подробностей озвучивать не стал.

Предположительно, Lamborghini Huracan PHEV укомплектуют электрифицированной версией нынешнего 5,2-литрового атмосферного мотора V10. ДВС дополнят электродвигателем и аккумуляторным блоком.

Также есть вероятность, что суперкар получит гибридную систему на базе турбированного V8 от Volkswagen Group. Для Huracan PHEV ее доработают и откалибруют, чтобы отделить от моделей Porsche, Audi и Bentley.

По третьей версии, плагин-гибрид получит двигатель собственной разработки, который в паре с электромотором будет производить более 850 л.с. Это позволит «стареющему» Huracan конкурировать с более новым подключаемым гибридом Ferrari 296 GTB.