Новые грузовики DAF нельзя вскрыть даже ломом

Компания DAF Trucks предлагает на свои грузовики последнего поколения – модели XF, XG и XG+ полностью новый “ночной замок” Night Lock. При его активации специальная щеколда, расположенная на стальной внутренней панели двери, опускается вниз, зацепляясь за крепкий поручень. Разблокируется замок простым нажатием одной кнопки.

Исследования показали, что Night Lock выдерживает на 150% большие нагрузки, чем похожие системы на рынке. В итоге кабина надёжно защищена от непрошенных гостей – двери не взломать даже ломом. Впервые “ночной замок” появился на машинах DAF в 2018 году. Снаружи на дверных ручках крепится специальная табличка Night Lock.

Отметим, что новейшие грузовики тяжелого класса от DAF помогают сэкономить до 10% топлива. И не зря модели XF, XG и XG+ были удостоены почётного звания “Международный грузовик года 2022”. Производство машин стартовало зимой, а уже в первых числах июня был собран 10-тысячный автомобиль нового поколения.