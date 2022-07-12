Британские бронетранспортеры FV103 Spartan засветились на передовой

Великобритания передала ВСУ немало различного вооружения и бронетехники. На днях на передовой были замечены гусеничные бронетранспортеры FV103 Spartan. Всего к нам поступило 35 таких машин. На фотографиях мы видим две из них, в процессе разгрузки с полуприцепа-тяжеловоза, запряженного седельным тягачом КрАЗ-6446 (6х6).

FV103 Spartan имеет довольно характерный дизайн – с сильно наклонной лобовой частью и близко расположенными фарами головного света.

Машина весьма компактна: длина – 5,16 м, ширина – 2,48 м и высота – 2,63 м. Она перевозит 10 человек – трех членов экипажа и семерых десантников. Стандартное вооружение включает 7,62 мм пулемёт.

Первоначально на БТР устанавливался бензиновый 4,2-литровый двигатель Jaguar. Позже его сменил 190-сильный турбодизель Cummins в 5,9 л. Spartan имеет дорожный просвет 33 см, может преодолевать подъёмы в 60% и развивать скорость до 96 км/ч. Запас хода составляет 510 км.

FV103 Spartan был принят на вооружение ещё в 1978 году. На 2007 год в британской армии насчитывалось порядка 500 ед.,а в 2009-м их заменили на модель Panther. Всего же выпущено 967 ед. На данный момент Spartan находится на вооружении Ирака (100 ед.), Латвии, Нигерии, Омана и Ботсваны. А с недавнего времени – и Украины.