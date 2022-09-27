Новые версии Mercedes-Benz Actros cтали экономичнее и роскошнее

На выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере Mercedes-Benz Trucks презентовал новые исполнения своего самого популярного грузовика Actros. Представленные модели Actros L, Actros L Edition 3 и Actros F Plus стали еще экономичнее, безопаснее и комфортабельнее.

Начнем с того, что на машинах с октября 2022 года станет доступен 12,8-литровый турбодизель OM471 третьего поколения. Благодаря более экономичному турбокомпрессору, модернизированной системе SCR и автоматической КПП с новым алгоритмом управления PowerShift Advanced (более плавное и быстрое переключение) расход топлива снижен на 4%.

Модель Actros L предоставляет максимум комфорта и доступна с кабинами шириной 2,5 м – StreamSpace, BigSpace и топовой GigaSpace с совершенно ровным полом. Устанавливаются различные электронные помощники водителю. Это и система автоматического торможения Active Assist Brake 5 с функцией обнаружения пешеходов. И система Active Drive Assist 2, обеспечивающая автономное управление второго уровня. Здесь появилась новая функция – Emergency Stop Assist, которая задействует автоматическое торможение, если водитель определенное время не касается руля и не реагирует на предупредительные сигналы.

Mercedes-Benz Actros L / Mercedes-Benz Actros L

Также стоит отметить систему камер Mirrоr Cam 2 вместо привычных зеркал, которая начала устанавливаться с апреля 2022 года. В отличие от системы первого поколения, наружные камеры получили более короткие кронштейны, что улучшило обзорность, особенно при маневрировании задним ходом. А система Active Sidequard Assist поможет избежать наезда на пешеходов или велосипедистов при повороте машины, задействуя автоматического торможение на скоростях до 20 км/ч. Для Actros L в качестве опции доступны светодиодные фары.

Mercedes-Benz Actros L Edition 3 / Mercedes-Benz Actros L Edition 3

Модель Actros L Edition 3 – это третье поколение эксклюзивного варианта Edition. По традиции такие машины будут выпущены ограниченной серией в 400 экземпляров. Этот тягач имеет до 30 дополнительных фишек в оформлении экстерьера и интерьера. Внутри – это приборная панель и дверные ручки из кожи наппа, карбоновые вставки, люк в крыше с контурной подсветкой, угловое диван-кресло SoloStar c правой стороны, верхняя полка шириной 900 мм и др.

Mercedes-Benz Actros L Edition 3 / Mercedes-Benz Actros L Edition 3

Внешние отличия – подсвечивающийся логотип Edition 3 на противосолнечном козырьке с двумя прожекторами, фирменная «звезда» с LED-подсветкой на решетке радиатора – последняя со вставками из нержавеющей стали. Кстати, из «нержавейки» сделаны и боковые подножки, а также колпаки на ступицах передних и задних колес.

Топовое исполнение доступно для моделей Actros в двух- и трехосном вариантах, с кабиной Giga Space или Big Space. Турбодизель либо самый мощный, 15,6-литровый OM473, либо наиболее экономичный – OM471 рабочим объемом 12,8 л.

Actros L Edition 3 Actros L Edition 3 / Actros L Edition 3 Actros L Edition 3

Что же касается третьей представленной на выставке модели – Actros F Plus, то она имеет более бюджетную комплектацию. Машина предназначена для региональных перевозок на большие расстояния, в том числе для работы со сменными кузовами, и предлагается только с двумя вариантами кабины – SteamSpace и BigSpace, с моторным тоннелем высотой 120 мм.

В отличие от просто Actros F, запущенного в производство в январе 2021 года, на «плюсе» добавилось несколько полезных фишек, перекочевавших с модели Actros L. Это более удобное (с заниженной посадкой) кресло водителя, более комфортабельная рулевая колонка, система камер Mirror Cam 2 вместо зеркал и цифровая приборная панель Multimedia Cockpit уже в качестве стандарта. Кроме того, на машине появилась система автоматического торможения ABA 5, а в качестве опции – Sideguard Assist и светодиодные фары.

На IAA Transportation 2022 на стенде Mercedes-Benz Trucks также презентовали различные цифровые решения, доступные на портале Fleetboard, которые уменьшают совокупную стоимость владения автопарком. Эта функция онлайн-мониторинга за передвижением каждого автомобиля, включая информация о простоях, нагрузке и топографии. А также мобильное логистическое приложение HABBL, доступное на Multimedia Cockpit и смартфонах Android, которое облегчает работу с документацией.