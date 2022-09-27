Новости Новой эмблеме больше 100 лет: Citroen в десятый раз сменил логотип

Ранее компания Citroen объявила об изменении фирменного стиля марки, который будет соответствовать текущим тенденциям на рынке. Одной из составляющих перемен, является изменения логотипа и слогана.

За 103 года существования французской компании это десятая смена шеврона. Последний использовался почти 13 лет. Свежая фирменная символика осталась узнаваемой. Она состоит из двух изогнутых линий, которые теперь заключены в овал.

Подобный логотип использовался компанией в 1919 году. Citroen немного осовременил историческую эмблему. У нее более широкие полосы, окрашенные в один цвет – черный. Под овалом расположена надпись с названием марки.

Вместе с логотипом был обновлен и слоган. Теперь он звучит так: «Ничто так не движет нами, как Citroеn». Дебютирует новый логотип на концепте, который производитель презентует в конце сентября этого год.