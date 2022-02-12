Новый автобус Irizar i4 - минус тонна, плюс вместимость

Известный испанский производитель автобусов Irizar представляет модель i4 нового поколения. Она предназначена как для междугороднего сообщения, так и для работы в городских условиях, в том числе в качестве школьного автобуса.

Главная задача была уделено снижению веса и оптимизации распределения нагрузки по осям. Благодаря применению высокопрочной стали и композитных материалов снаряженную массу удалось снизить почти на тонну – 955 кг. В результате, экономия топлива, по сравнению с предшественником, достигает 5%, а это, что немаловажно, снижает и количество вредных выбросов.

Доступны различные исполнения по длине – от 10,8 м до 15 м. Варианты H, M и L предлагают баланс между удобством салона и вместимостью багажных отсеков. Новинкой является двухосная 13,23-метровая версия, которая имеет 63 места для сидения, плюс еще может перевозить 34 пассажира в положении стоя. При этом объем багажных отсеков составляет 6 м куб.

Салон имеет ровный, либо заниженный пол; облегченные кресла с увеличенными пространством между ними обеспечивают повышенный уровень комфорта. Двери могут быть одинарные или двустворчатые, с возможностью установки гидролифта для маломобильных пассажиров в колясках.

Если на выставке Busworld-2019 автобус Irizar i4 был представлен с турбодизелем Cummins, то новое поколение предлагается с силовыми агрегатами DAF/Paccar MX11 в качестве интегральной сборки. Двигатели стандарта Евро 6-Е, мощностью 341, 367 или 408 л. с. могут работать не только на дизеле, но и на таких видах топлива как HVO и B100

Кроме того, по заказу возможна установка шасси Mercedes-Benz, Volvo или Scania. Причем у Scania возможны и гибридные варианты – с двигателями на биогазе, а также природном газе (CNG или LNG). Коробка передач – 6-ступенчатая автоматическая ZF Ecolife или 12-ступенчатая автоматизированная Traxon.

Рабочее место водителя отличается продуманной эрономикой. Здесь многофункциональный руль, щиток приборов с 12,32-дюймовым цветным дисплеем. На передней панели также имеется выдвижнйо лоток под монеты разного номенала.

Irizar i4 нового поколения в качестве опции оснащается передовыми системами активной безопасности: аварийного торможения – AEBS, предотвращения столкновения или наезда на пешеходов – FCW+PCW, а также TSR (Trafic Signal Recognition) и LDWS (Lane Departure Warning System). Машина комплектуется Full-LED фарами, с увеличенной на 30% светосилой.