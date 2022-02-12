Подправленная внешность и новый мотор - рассекречен обновленный Ford Focus

На рынке обновленное семейство появится во втором квартале 2022 года

Ford готовит очередное обновление популярного семейства Focus. Фото посвежевших седана и хэтчбека утекли в сеть до официальной презентации. Из визуальных отличий можно отметить только новую форму передних фар, которые примыкают к прежней радиаторной решетке. По некоторым данным, такое решение будет у всех представителей обновленного семейства, включая пока незасвеченные кроссоверные версии универсала и хэтчбека.

Кроме того, впервые на китайском рынке появилось исполнение S Edition. Оно отличается сетчатой радиаторной решеткой и более агрессивными бамперами в стилистике европейского Ford Focus ST Line.

В салоне ожидается появление огромного дисплея. Он объединит в единое целое цифровую приборную панель и экран мультимедийной системы.

Главное особенность —1,5-литровый наддувный бензиновый четырехцилиндровый двигателей, выдающий 177 л.с. Предположительно, новый агрегат заменит турбированный трехцилиндровый мотор аналогичного объема.

Продажи посвежевших Ford Focus на китайском рынке стартуют во втором квартале 2022 года. Серийное производство наладят на совместном предприятии Ford и Changan.