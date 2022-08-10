Представлен полностью новый магистральный тягач Western Star 57X

Компания Daimler Truck North America презентует магистральный тягач следующего поколения — Western Star 57X. Машина дополнит линейку ныне выпускаемых моделей — 47X и 49X, предназначенных для специальных перевозок и строительного сегмента.

Новый тягач стал на 6% экономичнее предшественника – модели 500XE. В этом заслуга не только улучшенной аэродинамики, но и передовых силовых агрегатов. Так, на машину можно установить один из трех турбодизелей Detroit Diesel: DD13, DD15 Gen 5 или DD16. Коробка передач – DT12 Direct или автоматическая Hight-Speed AMT. Свою лепту в уменьшение расхода топлива вносит система предикативного круиз-контроля Intelligent Powertrain Management, подстраивающая работу трансмиссии под топографию местности.

Машина также получила ряд передовых систем помощи водителю, повышающих активную безопасность: активного торможения Active Brake Assist 5, адаптивный круиз-контроль и систему удержания на полосе движения – Active Lane Assist. Кроме того, здесь впервые в индустрии устанавливается система Active Side Guard Assist, минимизирующая слепые зоны при повороте направо.

Western Star 57X стал первым грузовиком марки, на котором применен цифровой щиток приборов. Кроме того, здесь появился дисплей тачскрин для настройки различных систем, в том числе и мультимедиа. На выбор предлагаются кабины в двух вариантах по длине, а также с различной внутренней высотой – 152 или 183 см.

Водитель обязательно оценит повышенную шумоизоляцию, улучшенную обзорность благодаря увеличенному лобовому стеклу и LED-фарам, а также более удобное управление микроклиматом. Производство новой модели Western Star 57X развернется в первом квартале 2023 года на заводе Daimler Truck North America в Кливленде, штат Северная Каролина.