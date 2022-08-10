Тероборона получила интересный транспорт — от КрАЗа до автобуса LAG

Сегодня украинским защитникам активно помогают автомобилями различные общественные объединения. Одно из них – «Народный адвокат», который на днях передал Силам территориальной обороны на востоке страны армейский автомобиль КрАЗ. Как видно по фото, это полноприводная модель КрАЗ-255Б1, оснащенная самодельной бортовой платформой и дополнительным воздушным фильтром справа на капоте.

Если присмотреться более внимательно, то можно заметить глубокие продольные вырезы в корпусах светоблоков на передних крыльях. Это говорит о том, что данный автомобиль служил раньше мостоукладчиком – машиной ТММ-3 (тяжелый механизированный мост). Углубления в фарах предназначались для защитного трубчатого каркаса вокруг кабины.

Отметим, что это далеко не единственный автомобиль, переданный МОО «Народный адвокат» на фронт. Для нужд армии Международное общественное объединение также отправило «скорую» Mercedes–Benz, вездеход «Урал-4320», три пикапа Mazda BT-50 и Mitsubishi L200, микроавтобус Volkswagen T5, междугородный автобус марки LAG на шасси MAN, а также электромотоциклы. Кроме того, подразделению ГСЧС в Харькове была поставлена из-за границы пожарная автоцистерна на шасси IVECO EuroCargo.