Chery готовит конкурента Toyota Camry (видео)

Официальная премьера бизнес-седана Chery Arrizo 8 ожидается в июне 2022 года

Chery продолжает рекламную кампанию нового бизнес-седана Arrizo 8. Фото экстерьера и интерьера Arrizo 8 компания опубликовала в начале апреля. На этот раз китайцы показали потенциального конкурента Toyota Camry в коротеньком видео, демонстрирующем работу динамических указателей поворотов и детали салона. В частности, акцент сделан на приборную панель, рулевое колесо, дверные карты и центральный тоннель.

Известно, что Arrizo 8 укомплектуют мультимедийным комплексом с 12,3-дюймовым дисплеем, как у кросс-купе Omoda 5. Также в арсенале седана окажутся проекционный дисплей с дополненной реальностью и системы распознавания лиц и контроля усталости водителя. Также обещаны дорогие отделочные материалы и десять подушек безопасности.

По некоторым данным Arrizo 8 будет базироваться на переднеприводной платформе с поперечным расположением двигателя. Габаритная длина модели достигнет 4,8 метра. Официальной информации о технической начинке седана на данный момент нет. Ожидается, что моторная гамма новинки будет состоять из 1,6- и 2,0-литровых наддувных моторов T-GDI, заимствованных у кроссоверов Chery Exeed. Работать агрегаты будут в паре с роботизированной коробкой передач.

В Китае топовый Chery Arrizo 8 будет стоить $22,7 тыс., тогда как ценник его прямого конкурента Toyota Camry стартует от $27,2 тыс. Насколько оправдается этот прогноз станет известно во время официальной премьеры, запланированной на июнь 2022 года. Продажи седана на родном рынке марки начнутся уже этой осенью.