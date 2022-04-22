Proterra выпустила электробус с батареями на 738 кВт.ч

Ведущий американский производитель электробусов Proterra подготовил для своей 12-метровой городской модели ZX5 новые аккумуляторы – на 738 кВт.ч. Таким образом, в своем сегменте на рынке Северной Америки они станут самими емкими батареями. В итоге запас хода автобуса возрастет до 300 миль (483 км), хотя он, понятное дело, может варьироваться в зависимости от условий маршрута, конфигурации и условий эксплуатации.

Отметим, что до этого электробус Proterra ZX5 Max был доступен с аккумуляторами на 675 кВт.ч, что обеспечивало запас хода до 221 – 329 миль (356 – 529 км). Таким образом, в новом исполнении прирост более чем существенен – 63 кВт.ч или 9,3%.

Компания обновила батареи не только верхнего диапазона емкости, но и среднего. Теперь на модель ZX5 длиной 10,7 и 12 м будет устанавливаться аккумуляторы на 492 кВт.ч вместо прежних, 450-килловатных. Последние, напомним, давали возможность проехать электробусу без подзарядки до 172 – 240 миль (277 – 386 км).

Отметим, что Proterra постоянно увеличивает «дальнобойность» своих автобусов. Так, в 2016 году компания предложила пакет аккумуляторов на 660 кВт.ч, через некоторое время заменив его на батареи емкостью 675 кВт.ч. А теперь вот взята новая планка – 738 кВт.ч.