Финская Konecranes сворачивает бизнес в России

Ранее компания прекратила сотрудничество с Беларусью

Финский производитель кранов и подъемного оборудования Konecranes остановил прием новых заказов в России и планирует постепенный выход из российского рынка. Это решение стало ответом на военную агрессию России в Украине и полностью соответствует санкционной политике ЕС, США и других демократических стран. В результате в первом квартале 2022 года Konecranes списала заказы на 79 млн евро и отменила продажи в Россию на 32 млн евро, поскольку эти проекты были прекращены.

У Konecranes в России около 200 сотрудников. В этой стране компания развивала три направления бизнеса: сервис, промышленное оборудование и портовые решения. В 2021 году продажи Konecranes в Россию составляли примерно 55 млн евро, что составляет менее 2% консолидированных чистых продаж компании.

Что касается Беларуси, то у Konecranes нет сотрудников в этой стране, а местный бизнес был прекращен 4 марта 2022 года. В прошлом году объем продаж компании на белорусском рынке составил менее 1 млн евро.

В тоже время Konecranes активно участвует в судьбах своих украинских работников. У компании есть завод по производству кранов и компонентов в Запорожье, на котором работает около 350 человек. Он был остановлен в начале войны. Еще около 70 человек работают в сфере кранового обслуживания, портового обслуживания, продаж запчастей и промышленных кранов преимущественно в Одессе, Мариуполе и Запорожье. Всем своим украинским сотрудникам компания продолжает выплачивать заработную плану и оказывает помощь в поисках мест временного проживания.

«У нас есть планы на случай чрезвычайных ситуаций, и мы продолжаем выплачивать заработную плату нашим украинским работникам. Местное руководство делало все возможное, чтобы позаботиться о наших людях в этой бесчеловечной ситуации, а наша команда специалистов ежедневно следит за ситуацией. Кроме того, наши HR и HSEQ команды организуют способы помощи, поскольку это наиболее эффективный способ получить нашу помощь.

Например, наши польские HR и оперативные группы помогают сотрудникам Konecranes и их семьям в предоставлении транспорта, временного проживания и рекомендаций по регистрации беженцев, и эти усилия финансируются и поддерживаются Konecranes.

Konecraneshas пожертвовал Международному Красному Кресту, поддерживая жертв и беженцев конфликта в Украине. Этими усилиями мы хотим поддержать и показать нашу солидарность с людьми, которые страдают этим гуманитарным кризисом», — заявили в компании.

В последние годы годовой объем производства в Запорожье составлял около 20 млн евро. В 2021 году чистые продажи Konecranes в Украине составили менее 5 миллионов евро.