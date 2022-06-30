Quantron AG показал тизер магистрального тягача на водороде

Немецкий производитель электрических грузовиков – Quantron AG готовит к предстоящей выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере две ярких новинки. Начнем с батарейного электрического грузовика тяжелого класса. Это модель QHM BEVZ50, построенная на шасси MAN TG3 (TGS & TGX) колесной формулы 4х2 или 6х2. Электродвигатель мощностью 375 кВт питается от батарей емкостью 280 – 392 кВт.ч. Запас хода достигает 350 км. На зарядку батарей от 20 до 80% емкости с помощью станции в 350 кВт уходит всего около часа. Эта машина оптимально подходит для коммунального сектора, а также для городских перевозок.

А теперь о самом интересном. Quantron AG покажет на IAA и мировую премьеру – магистральный тягач с силовой установкой на водородных топливных элементах. Последняя разработана в сотрудничестве с компанией Ballard Power Systems.

Внешность новинки FCEV EV держится в секрете – опубликован лишь тизер. Известно, что машина получит силовую установку на топливных элементах мощностью 240 кВт, а также бак для хранения 50 кг водорода. Установят и батареи емкостью 120 кВт. В движение автопоезд будет приводить электрический мост мощностью 400 кВт. Запас хода обещан в районе 700 км. Ожидается, что тягач FCEV EV будет доступен к заказу уже со второй половины 2023 года.

Quantron AG также собирается принять участие в обустройстве соответствующей зарядной инфраструктуры. В компании считают, что благодаря субсидиям и налоговым льготам со стороны немецких властей, цена километра при езде на водороде сравняется со стоимостью километра-дизеля уже в 2024 году. А со временем она может стать даже ниже ДВС-ной в связи с увеличением налогов на выбросы CO2 и расходов на дизельное топливо.