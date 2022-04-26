Quantron AG презентует электрогрузовики разных классов

Немецкий производитель электрических коммерческих автомобилей – Quantron AG с 26 по 28 апреля проводит День открытых дверей – т. н. Q-Days, на которых презентует свои новинки. Главной сенсацией стала мировая премьера легкого развозного электрогрузовика – модели Qargo 4EV.

Этот автомобиль разработан в сотрудничестве с азиатскими партнерами, что хорошо видно по кабине. Машина полной массой 4.5 т может перевозить до 2300 кг. Небольшая колесная база в 3300 мм обеспечивает хорошую маневренность в городских условиях.

Qargo 4EV приводит в движение электромотор мощностью 120 кВт, который питают батареи CATL емкостью 81 кВт.ч. Запас хода достигает 350 км. А вот зарядить аккумуляторы можно всего за 1,2 часа.

Еще одна новинка от Quantron AG – магистральный седельный тягач QHD BEV 50-280, построенный на базе модели DAF CF Space Cab (4×2). Эта машина уже укомплектована электромотором в 350 кВт и батареями на 280 кВт.ч. Запас хода в составе 40-тонного автопоезда составляет порядка 200 – 220 км. На зарядку батарей от станций AC (44 кВт) и DC (150 кВт) потребуется от 2 до 6,5 часов.

В ходе Q-Days компания Quantron AG показывает также и подержанные коммерческие автомобили, дизельные двигатели которых были заменены на батарейные или даже водородные электрические силовые установки, уставленные совместно Ballard Power.