Volkswagen раскрыл характеристики нового Amarok

Подразделение Volkswagen Commercial Vehicles обнародовало ряд важных технических характеристик пикапа Amarok следующего поколения. Новая машина, разработанная командами из Европы и Австралии и подготовленная для производства в ЮАР, станет на 100 мм длиннее – 5350 мм. При этом колесная база возрастет на 175 мм – до 3270 мм. Немаловажно, что увеличится и грузоподъемность – до 1,2 т. Автомобиль сможет работать с прицепами полной массой до 3,5 т.

Покупателям предложат один бензиновый и четыре турбодизельных двигателя – 4-х и 6-цилиндровые, рабочим объемом от 2,0 до 3,0 л. Можно будет выбрать один из трех вариантов привода: полный (подключаемый или постоянный), или только на задние колеса. Машина получит до 30 различным систем помощи водителю, 20 из которых предложат для Amarok впервые.

Что касается внешности, то она пока скрыта под камуфляжем, однако по словам руководителя отдела дизайна Volkswagen Commercial Vehicles – Альберта Кирзингера, экстерьер станет еще более выразительным. Высокий капот с характерным ДНК, харизматичные горизонтальные поперечены решетки радиатора с интегрированными узкими LED-фарами, входящими уже в стандартное оснащение. В качестве опции будут доступны и светодиодные матричные фары IQ,Light.

Будут сохранены и характерные массивные надкрылки, которые в отличие от конкурентов, выполнены не полукруглыми, а образуют в верхней части прямую линию. Под ними, кстати, впервые будут стоять уже в качестве стандартного оборудования 21-дюймовые колеса на легкосплавных дисках. Корма получит LED-фонари и массивный откидной борт с тиснением Amarok. Что касается грузового отсека, то он останется таким же вместительным – между колесными арками поместится стандартный европаллет.

В интерьере появятся более интуитивные органы управления, цифровой щиток приборов, планшетный дисплей информационно-развлекательной системы. И, конечно же, такие премиальные опциональные атрибуты как эксклюзивная акустическая система, кожаные вставки на приборной панели, прострочки на дверях и передние кресла с 10-ю электрорегулировками.

Для пикапа подготовили пять уровней комплектации: начальный – Amarok, за ним – Life и Style, и два топовых – PanAmericana (с off-road ориентацией) и Aventura (с уклоном на on-road). Продажи нового Amarok стартуют в конце года – сначала только с двухрядными кабинами DoubleCab), а позднее, для некоторых рынков – с однорядными (SingleCab). Напомним, что предшественник разошелся по странам Европы, Африки и Океании более чем 830-тысячным тиражом.