Renault Master оснастили интересным кузовом украинского производства

Черкасский Завод специального оборудования изготовил и передал заказчику бортовую тентованную платформу на шасси Renault Master. Внутренние размеры кузова: длина 4500 мм, ширина 2100 мм и высота 1800 мм. Каркас и сама платформа сделаны из стали, прошедшей грунтовку и окрашенной, а борта выполнены алюминиевыми. Применяется оцинкованная фурнитура. В качестве настила пола использована бакелитовая фанера.

Для обеспечения дополнительной жесткости бортов и одновременно разграничения внутреннего пространства кузова были смонтированы специальные перегородки. По просьбе клиента в полу установили кольца для фиксации груза с помощью ремней.

Отметим, что по итогам августа, на долю Renault приходится четверть украинского рынка новых развозных автомобилей полной массой до 3,5 т. По сравнению с июлем продажи возросли на 92%, что вернуло французской марки первое место в данном сегменте.