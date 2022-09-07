Дебютировал электрический грузовик Fuso eCanter cледующего поколения

В Японии 7 cентября прошла мировая премьера легкого развозного электрогрузовика Fuso eCanter второго поколения. Европейский дебют автомобиля состоится на выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере.

Начнем с того, что Fuso eCanter получил новую, более компактную силовую установку – eAxle, с интегрированным в задний мост электромотором. Таже появилась модульная концепция батарейного питания. На машину можно будет установить от одного до трех блоков аккумуляторов. Один блок имеет емкость 41,3 кВт.ч и обеспечивает запас хода в 70 км. Таким образом, с двумя блоками машина сможет проехать до 140 км, а с тремя покрыть расстояние в 200 км.

В дополнение к существующему варианту полной массой 7,5 т предложат и новые, рассчитанные на полную массу от 4,25 до 8,55 т. Велик ассортимент и колесных баз – от 2500 до 4750 мм. К стандартной кабине, шириной 1700 мм теперь добавилась и более просторная –шириной 2130 мм.

Fuso eCanter получит целый ряд электронных систем активной безопасности. Это Active Sideguard Assist, которая сканирует слепые зоны и автоматически активирует тормоза при угрозе наезда на пешеходов или велосипедистов. Она впервые устанавливается на легкие развозные грузовики Fuso.

Также машина укомплектована и системой автоматического торможения пятого поколения Active Brake Assist 5 (ABA 5), которая уже устанавливается на грузовики и автобусы Mercedes-Benz. Не дать уснуть водителю за рулем поможет система Active Attention Assist, подающая звуковые сигналы в случае снижения концентрации внимания.

Также появилась Intelligent Headlight Control – система, автоматически переключающая ближний и дальний свет, система распознания дорожных знаков и передачи соответствующей информации на приборную панель – Traffic Sign Recognition. В городском трафике водитель также оценит электрический стояночный тормоз и камеру заднего вида.

На японском рынке продажи Fuso eCanter стартуют уже весной 2023 года. Напомним, что Fuso eCanter первого поколения дебютировал в 2017 года, после чего стартовало мелкосерийное производство. За все время изготовлено порядка 450 автомобилей для Японии, Европы, Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии. Суммарно машины наездили более 6 млн км.