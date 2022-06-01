Renault обновила гамму развозных электромобилей E-Tech

Компания Renault представляет полностью новый электрический фургон Kangoo Van E-Tech c запасом хода до 300 км (при цикле WLPT), а также электрический Master E-Tech с батареей на 52 кВт.ч, способный проехать без подзарядки до 200 км.

Kangoo Van E-Tech построен на базе модели с ДВС, которая, как известно, была удостоена почетного звания International Van of the Year 2022. Подпольное расположение батарей позволило обеспечить внутренний объем грузового отсека на уровне 3,9 м куб., а для длиннобазной версии, которая появится позднее – 4.9 м куб. Грузоподъемность составляет 600 и 800 кг соответственно. Машина может также буксировать прицеп массой до 500 кг.

Kangoo Van E-Tech перенял от своего титулованного собрата боковую сдвижную дверь Open Sesame by Renault – с самыми широким на рынке проемом в 1,45 м, а также подвесную систему крепления грузов (в частности, стремянок) Easy Inside Rack. В кабине установлены три сиденья, спинка центрального может складываться. Общий объем вещевых отсеков достигает 60 л. На месте привычного «бардачка» находится выдвижной ящик Renault Easy Life.

Новые литий-ионные батареи имеют емкость 45 кВт.ч и приводят в действие электромотор мощностью 90 кВт и мгновенным максимальным крутящим моментов в 245 Нм. На батареи дается гарантия 8 лет или 160 тыс. км. На протяжении этого срока они будут бесплатно заменены, если их емкость составит менее 70% от номинального значения (SoH). Машина стандартно комплектуется зарядными устройствами на 11 кВт и 22 кВт. В качестве опции предлагается 80-килловаттное, позволяющая зарядить батареи для обеспечения запаса хода в 170 км всего за 30 мин. Зарядка на 11 кВт наполняет АКБ от 15 до 80% емкости за 2 часа 40 мин, а с 7,5-килловаттной на это уходит менее 6 часов.

Водитель может выбрать режим экономического движения Eco, который ограничивает максимальную мощность. Кроме того, доступны три варианта рекуперативного торможения. В любом случае основной гидравлической тормозной системе всегда помогает еще и рекуперативная – ARB (Adaptive Regenerative Brake System). Вся информация оперативно отображается на 10-дюймовой полностью цифровой приборной панели.

С помощью мобильного приложения My Renault и мультимедийной системы Renault Easy Link доступны ряд полезных подключенных услуг. Это планирование маршрута с удаленным контролем заряда батарей, предварительный обогрев/охлаждение салона, нахождение точек зарядки в пути, а также расчет маршрута с учетом оставшегося заряда батарей.

Что же касается большей модели – Renault Master E-Tech, то она получила батарею большей емкости – 52 кВт.ч и запас хода до 200 км (при цикле WLPT). Машина приводится в движение 57-килловаттным электромотором. Здесь, как и на Kangoo Van E-Tech, доступны Эко-режим и система рекуперативного торможения ARB.

Количество вариантов теперь расширилось с 6 до 15. Фургоны предлагаются в трех версия по длине и трех по высоте – с объемом грузового отсека от 8 до 15 м куб. Шасси с кабиной доступны в модификациях L1 и L2 и могут оборудоваться кузовами объемом до 20 кубометров. На первом этапе автомобили будут выпускаться в двух исполнениях по полной массе – 3,1 и 3,5 т, а позднее появится и 3,8-тонный вариант.

До 80% емкости батареи заряжаются за 5 часов от устройства в 7,5 кВт и за 10 часов от бытовой сети (3,7 кВт). А вот зарядка постоянным током на 22 кВт позволяет наполнить батареи для обеспечения запаса хода в 50 км всего за 45 минут.

Renault Master E-Tech оборудуется передовыми электронными системами помощи водителю: системой, предупреждающей о выезде с полосы движения, передним и задним парк-троником, камерой заднего вида, системой против бокового ветра (работает с 70 км/ч), а также активной системой экстренного торможения AEBS.