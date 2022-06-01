Бюджетный Hyundai Venue примерил лицо Tucson (фото)

Hyundai Venue является самым компактным кроссовером в линейке южнокорейской марки. Официально он дебютировал в апреле 2019 года, а теперь пережил плановый рестайлинг. В преддверии премьеры, которая намечена на 20 июня, тизерами обновленной модели поделился производитель.

Судя по ним, внешность кроссовера будет выполнена в стилистике актуального Tucson. Он получил аналогичную безрамочную решетку радиатора, переднюю оптику и бампер. Задние фонари объединили между собой светодиодной полосой. Все эти изменения сделали модель более брутальной внешне.

Известно, что рестайлинговый Venue получит мультимедийную систему с увеличенным экраном, полностью цифровую приборную панель и новое рулевое колесо. Также будут предложены новые варианты отделки.

Обновленный кроссовер будет доступен с 1,2-литровым двигателем мощностью 82 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой», или 1,4-литровым турбодизелем с отдачей 115 л.с., сопряженным с шестидиапазонным «автоматом».