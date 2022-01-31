Renault Trucks выходит на рынок с компактным фургоном

Компания Renault Trucks в 2022 году расширяет свой модельный ряд самым компактным представителем – развозным фургоном Trafic Red Edition. Такое решение вызвано наметившимся на рынке бумом в сфере электронной коммерции, а также повышенным спросом на услуги по благоустройству жилых домов. Реализацией и техническим обслуживанием машин займется разветвленная дилерская сеть Renault Trucks в Европе. Поначалу модель Trafic Red Edition будет предлагаться на рынках Франции, Бельгии, Швейцарии, Ирландии и Великобритании.

Отметим, что Trafic выпускается как в вариантах грузового, так и грузопассажирского фургона. Объем грузового отсека варьируется от 5,8 до 8,9 м куб. Грузоподъемность достигает 1240 кг, а полная масса – 3070 кг. Машина оснащается двухлитровым турбодизелем стандарта 6d-Temp мощностью от 120 до 170 л. с. Улучшить сцепление колес с дорой помогает система Grip Extend, входящая в стандартную комплектацию.

Напомним, что весной 2019 года компания Renault Trucks вывела на рынок модель Master Red Edition, полной массой до 4500 кг и объемом грузового отсека для фургона до 17 м куб. Эти машины оснащаются турбодизелем в 130 – 180 л. с. и развивают до 400 Нм. Недавно к ним добавился и вариант с нулевым вредным выбросом – Master Z.E., оснащенный электромотором в 57 кВт и батареей увеличенной до 52 кВт.ч емкости, что обеспечивает эффективный запас хода до 190 км.