Какие автомобили украинцы чаще всего берут в лизинг?

Чаще всего в лизинг брали машины марки Renault

Покупка автомобилей в лизинг – услуга далеко не новая. Однако в Украине она стала популярной всего несколько лет назад, и с каждым годом все больше жителей страны выбирают именно этот вид финансовой аренды. Ведь оформление кредита бывает довольно проблематичным, а свободные денежные средства, позволяющие в полной мере покрыть стоимость желаемого автомобиля, есть не у всех наших соотечественников.

По данным, предоставленным Ассоциацией «Украинского объединения лизингодателей», в декабре прошлого года прирост спроса на покупку машин в лизинг составил 15%. Всего за 2021 год число автомобилей, предоставленных в лизинг, выросло на 36% по сравнению с предыдущим периодом. На Членов Ассоциации пришлось 15,3% от всех зарегистрированных сделок по легковому транспорту и 8,5% – коммерческому.

Почти 70% сделок пришлось на новые транспортные средства. Что касается условий, то украинцы чаще выбирали финансовый лизинг, а не оперативный. Их доля составляет 91 и 9% соответственно. В большинстве случаев жители страны брали в лизинг легковые автомобили марки Renault (17%). Также спросом пользовались Toyota (10%), Peugeot (9%), Skoda (8%) и Volkswagen (6%).