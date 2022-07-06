Scania презентовала силовую установку в 1150 л. с. для пожарных автомобилей

На международной выставке аварийно-спасательной техники Interschutz 2022, проходившей в Ганновере с 20 по 25 июня, компания Scania показала невероятно мощную гибридную силовую установку. Последняя развивает 1150 л. с. и предназначена для аэродромных пожарных машин ARFF. Новинка состоится из 16-литрового 770-сильного турбодизеля и электромотора мощностью 380 л. с. Таким образом, на малых скоростях можно задействовать только электропривод, что позволяет работать без вредных выбросов. Когда же от машины требуется максимальная мощность – например, при выезде к месту пожара, включаются оба мотора, что позволяет достичь отменной динамики разгона.

Отметим, что у Scania уже есть первый клиент на новейшую гибридную силовую установку. Это компания Titan Spezialfahrzeugbau GmbH, которая установит передовой силовой агрегат на свое новейшее шасси Т-39 6х6-H ARFF.

Scania также представила на Interschutz 2022 четыре своих шасси. Среди них – модель с двухрядной 4-дверной кабиной, впервые в отрасли оснащенной надувными занавесками, защищающими при опрокидывании. Также были продемонстрированы батарейно-электрические шасси, в частности с кабинами L и низкопольной City Door, обеспечивающей оптимальный обзор и легкую посадку-высадку боевого расчета. С девятью аккумуляторными блоками емкостью 300 кВт.ч шасси 6х2/4, оснащенное электромотором в 230 кВт, имеет запас хода до 250 км.