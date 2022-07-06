Испанская компания Irizar изготовила специальный автобус для чиновников Кувейта

Многие чиновники тяготеют к особому уровню комфорта. Что уж говорить про Кувейт, куда на днях был отправлен роскошный автобус большого класса, изготовленный по спецзаказу известным испанским производителем – компанией Irizar.

Эта 12,2-метровая модель i6, построенная на шасси Mercedes-Benz, предназначена для перевозки высокопоставленных лиц из Пожарного департамента, а также Министерства внутренних дел.

Салон существенно отличается от серийного туристического лайнера. Он разделен на два отсека. В первом кресла имеют увеличенный шаг сидений – для небольших стационарных столиков между ними. Сами сиденья кожаные, с откидными валиками для ног. Вторая же часть салона, в корме отведена под комнату для переговоров – здесь продольный общий стол, окруженный семью креслами.

Имеется также кухонный блок с кофеваркой и холодильников, а также биотуалет. Учитывая жаркий климат Кувейта автобус получил дополнильный пакет тонированных стекол, а также кондиционер Hispacold максимальной производительности, способный эффективно работать при температуре окружающего воздуха +50С и выше. В комплект входит и систма очистки воздуха от вирусов и бактерий – eco3.

Отметим, что нынешней весной Irizar изготовил для Дании на трехосном шасси своей флагманской модели i8 Integral мобильный пункт для сдачи крови. А еще ранее в Швецию были отправлены два автобуса для оказания медицинской помощи.