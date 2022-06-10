Scania презентует электротягачи для магистральных перевозок

Компания Scania продолжает расширять линейку грузовиков на электротяге. К машинам для городских развозок, появившихся в 2020 году, теперь добавятся модели для региональных магистральных перевозок. Покупателям будут предложены седельные тягачи 4х2 и шасси 6х2/4, со спальными кабинами R и S.

Полная масса электрического автопоезда может достигать 64 т (для Швеции). Что же касается запаса хода, то он у тягача 4х2 с шестью батареями емкостью 624 кВт составляет 350 км при средней скорости 80 км/ч. Выходная мощность такой машины равна 410 кВт (560 л. с.).

Зарядка от станции 375 кВт позволяет за один час обеспечить запас хода в 270 – 300 км. Таким образом можно спокойно использовать 45-минутный обязательный перерыв режима труда и отдыха водителя.

Как считают в компании Scania, к 2025 году доля продаж электрических батарейных грузовиков и автобусов марки возрастет до 10%, а к концу десятилетия и вовсе достигнет 50%. Что же касается новых электрических тягачей, то их серийное производство начнется в четвертом квартале 2023 года.