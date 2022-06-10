Volkswagen раскрыл изюминку интерьера нового Amarok

Volkswagen Commercial Vehicles в преддверии премьеры пикапа Amarok следующего поколения сдернул покрывало с еще одной его особенности. На этот раз частично был рассекречен интерьер. Настоящим сюрпризом здесь стал вертикальный 12-дюймовый дисплей тачскрин на центральной консоли, который только подчеркивает премиальный статус новой модели.

С помощью экрана можно будет настроить три десятка систем помощи водителю, 20 из которых применены на Amarok впервые. Это системы удержания на полосе или помощи при перестроении, функции по освещению и скорости, кругового обзора и распознавания дорожных знаков.

Такой «планшет» также обеспечит работу с онлайн-сервисами We Connect Navigation, равно как и доступ к управлению кондиционером, информационно-развлекательной системе, помощнику при парковке, а также роскошной аудиосистеме. Под дисплеем расположены и привычные кнопки, равно как и поворотные рукоятки, которые дублируют управление некоторых из вышеперечисленных систем.

Отметим, что Volkswagen Commercial Vehicles в предыдущих двух коротких видеороликах уже раскрыл две фишки экстерьера нового пикапа Amarok – светодиодные матричные фары IQ.Light и задний борт с тисненным названием модели. Машина будет выпускаться на заводе в Южной Африке и поступи в продажу уже до конца этого года.