Scania увеличивает запас хода грузовиков на биогазе

Компания Scania в свете увеличения спроса на грузовики, работающих на газе, расширяет ассортимент топливных баков для них. Это позволяет повысить объем перевозимого сжиженного или сжатого биометана, что положительно сказывается на запасе хода, который теперь может достигать 1400 км. Новые машины были презентованы на транспортной выставке Traspotec Logitec, проходившей с 12 по 15 мая в Милане.

Итак, что же Scania предлагает? Начнем c баков для сжиженного биогаза (LBG), топлива в которых хватит на 1400 км. Это позволяет проехать на груженом автопоезде из Седертелье до Кале.

Увеличена емкость и баков под сжатый биогаз (СBG), что обеспечивает без дозаправки преодолеть расстояние 750 км – от Седертелье до Любека. Более того, при установке дополнительных баков (CBG) на рампе за кабиной запас хода возрастает до 1000 км (для тягачей с колесной базой не менее 3900 мм), что эквивалентно маршруту от Седертелье до Берлина.

Все эти новации Scania будут доступны для клиентов в течение 2022 года. Таким образом компания успешно выполняет взятое на себя ранее обязательство – на 20% сократить выбросы СО2 на своих грузовиках в период с 2015 по 2025 г.