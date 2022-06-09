Skoda начала испытания нового троллейбуса Т‘Сity 36Tr

По улицам чешского города Пльзень стартовали испытания троллейбуса Т‘Сity 36Tr, целью которых является подготовка к проведению европейской омологации. Машина получила совершенно новый, полностью низкопольный 12-метровый кузов, изготовленный дочерним турецким предприятием Temsa. Тяговое электрооборудование – родное, производства Skoda Transportation Group.

Из технических характеристик известно, что Т‘Сity 36Tr имеет функцию автономного хода, благодаря чему может проехать без контактной сети до 15 км. Планируется также выпуск модели и без тяговых аккумуляторов.

Троллейбус вмещает 85 пассажиров (27 мест для сидения) и оборудован для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. Кондиционер есть как в салоне, так и в кабине водителя. Максимальная скорость составляет 65 км/ч.

Отметим, что Skoda Transportation постепенно выходит из кризиса, вызванного СOVID-19. По итогам 2021 года, объем продаж составил 614 млн евро, а прибыль EBITDA – 45 млн евро. Особенно радует, что компания увеличила свой штат на 800 новых рабочих мест – до 6500 чел.