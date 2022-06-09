В Киеве замечен интересный ретро-пикап

Сегодня по украинским дорогам колесят пикапы каких угодно марок. В связи с военной обстановкой такие машины активно используются в теробороне, а также в различных волонтерских организациях. На днях на одной из столичных улиц корреспонденту «Автоцентра» удалось сфотографировать пикап советского производства, ставший уже большой редкостью. Речь идет о машине Иж-27151.

Дело в том, что это ранний вариант ижевского «пирожка», который выпускался совсем недолго – с 1976 по 1982 год (фургоны Иж-2715 производили с 1973-го). Об этом красноречиво говорит характерная, хромированная решетка радиатора, доставшаяся от «Москвича-412».

Что же касается позднего, модернизированного варианта – Иж-27151-01, который сегодня встречается намного чаще, то он продержался на производстве аж до 2001 года. Машина получила пластмассовую решетку радиатора, иные дверные ручки, зеркала не на крыльях, а на дверях. Грузоподъемность возросла на 50 кг – до 500 кг. Появилась двухконтурная система тормозов. Основным двигателем стал дефорсированный УЗАМ-412ДЭ мощностью 68 л.с., приспособленный под работу на бензине А-76.

В нашем случае раритетный Иж-27151 оснастили комфортабельным диваном в кузове для перевозки людей. Кроме того, установили спаренные выхлопные патрубки, выведя их через левый борт. И, конечно же, самая яркая отличительная черта – большой жовто-блакитний прапор на крыше.