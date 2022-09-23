Skoda презентовала водородный автобус H‘CITY

На выставке пассажирского транспорта InnoTrans 2022, которая проходила в Берлине с 20 по 23 сентября, компания Skoda показала очередную новинку – городской низкопольный автобус на водородных топливных элементах. Это модель H‘CITY, построенная на той же платформе, что электробус E‘CITY и троллейбус T‘CITY, презентованные в этом же году.

H‘CITY комплектуется силовой установкой PEM и оснащен специальными баками на крыше, в которых хранится 39 кг водорода. Заявленный запас хода составляет 350 км. Габаритная длина машины – 12,02 м, ширина – 2,55 м и высота – 3,43 м. Автобус имеет 26 мест для сидения и общую пассажировместимость 85 чел. Салон оборудован откидными рампами для перевозки маломобильных людей.

Новая модель является частью фирменной стратегии Skoda New Energy Vehicles, направленной на расширения модельного ряда экологически чистых моделей. Отметим, что свой первый водородный автобус, под названием TriHyBus компания представила еще в 2009 году и он до сих пор продолжает эксплуатироваться.