Украинские спасатели получили пиротехнический автомобиль на шасси IVECO Daily 4x4

Сегодня перед спасателями стоит непростая задача по разминированию многих тысяч квадратных километров нашей территории, освобожденной от российских оккупантов. А потому резко возросла потребность в специальных пиротехнических автомобилях. На днях Главному управлению ГСЧС был поставлена пиротехническая машина легкого типа ПМ-А. Она построена отечественной компанией «Валидус Спецавто» на полноприводном шасси IVECO Daily 4х4. Модель отличается увеличенным клиренсом, внедорожными шинами и наличием мощной лебедки на переднем бампере.

Кузовная надстройка по бокам оснащена роллетами, за которыми находятся отсеки для специального оборудования. В корме размещен отсек для перевозки взрывоопасных предметов. Для удобства их погрузки-разгрузки установлен выдвижной лоток, доступ к которому возможен через откидной задний борт. Отметим, что «Валидус Спецавто» за последние полгода изготовил и поставил уже немало бронированных пиротехнических автомобилей для нужд ГСЧС, причем как легкого типа, так и тяжелого.