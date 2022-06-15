Solaris готовит самую вместительную модель водородного автобуса

Для европейского рынка водородных автобусов 2021 год стал переломным – было зарегистрировано 158 машин (+ 236%). На долю польского производителя Solaris пришлось 37 ед. из этого числа. А всего в прошлом году покупателям поставлено 54 водородных автобуса модели Urbino 12 H2. Таким образом, компания является ключевым игроком в данном сегменте и уже в сентябре готовит к показу очередную новинку – сочлененный, 18-метровый автобус на топливных элементах.

Что же касается, 12-метровой модели, то она оснащается установкой Fuel Cell мощностью 70 кВт, аккумуляторными батареями Solaris High Power емкостью 30 кВт.ч и двумя электромоторами в ступицах задних колес мощностью по 125 кВт. На крыше размещены пять баллонов суммарной емкостью 1560 л, вмещающие 37 кг водорода. Для их зарядки требуется всего около 6 минут. Запас хода составляет около 350 км.

Первые водородные автобусы Solaris Urbino 12 начали эксплуатироваться в марте 2021 года в Больцано (Италия). Сюда было поставлено 12 машин по контракту, заключенному еще в 2019 году – всего через несколько дней после дебюта на профильной конференции UITP в Стокгольме. Самый свежий из контрактов подписан с оператором из Верхней Баварии и предусматривает поставку 10 автобусов к марту 2023 году. А самый большой заказ на водородные автобусы Solaris – это 20 машин для голландской транспортной компании Connexxion/Transdev.

Отметим, что в 2021 году компания Solaris реализовала 1492 транспортных средства и заняла первое место на европейском рынке автобусов с нулевым вредным выбросом, с долей 15,1%. Более того, с 2012 по 2021 год Solaris является ведущим производителем СO2-нейтральных автобусов в Европе, на долю которого приходится 15,5% продаж.