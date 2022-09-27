Solaris показал 18-метровый автобус на водороде

На выставке пассажирского транспорта InnoTrans 2022 в Берлине компания Solaris впервые презентовала широкой публике свою новинку – сочлененный, 18-метровый автобус Urbino 18 Hydrogen, работающий на водородных топливных элементах. Машина не имеет привычного моторного отсека, так как здесь используется модульная система привода.

На крыше установлены легкие композитные баллоны, вмещающие 51,2 кг водорода. Также применяются 60-килловаттные батареи собственной разработки, выполняющие вспомогательные функции – при разгоне или торможении (рекуперации). Запас хода в зависимости от погодных условий может достигать 350 км. На полную заправку необходимо около 20 минут.

Пассажировместимость – до 140 чел. Электробус сертифицирован по типу I и II, а потому может эксплуатироваться и на междугородных маршрутах. Можно выбрать один из четырех вариантов схемы дверей: 2-2-2-0, 1-2-2-0, 1-2-2-2 или 2-2-2-2. На модели применяется кондиционер с тепловым фильтром, использующий тепло извне.

Свою первую, 12-метровую модель водородного автобуса компания Solaris запустила в производство в 2019 году. С того времени в Италию, Германию, Нидерланді, Швейцарию и Польшу поставлено 100 таких машин. Что же касается новой, 18-метровой модели, то она начнет поступать покупателям уже во втором квартале 2023 года.

Отметим, что компания Solaris является лидером по количеству поставленных электробусов на европейском рынке. В общей сложности подписаны контракты на 2500 машин, которые уже эксплуатируются в 140 городах 21 страны. Если же говорить о всех автобусах марки Solaris, то сегодня их можно встретить на улицах почти 800 городов в 32 странах.