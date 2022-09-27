Турбо, полный привод и рулежка хетчбэка: в чем рецепт успеха Nissan Qashqai 2022

Коли ми вперше писали про концепт Nissan Qashqai в autocentre.ua у 2004 році, ми й подумати не могли, що через два роки модель з тією ж назвою та схожим дизайном вийде у серійній версії, та почне свій тріумфальний шлях. По суті, саме ця модель стала популяризатором ідеї кросовера в масах.

Дизайн концепту створило тільки-но відкрите в Британії, а точніше в Лондоні, дизанерське ательє Nissan. І одразу бабах – такий успіх. Правда концептуальна машина все ж таки досить сильно відрізнялася від того, що ми побачили в серії. Мова як про розстібні двері та відсутність центральної кузовної стійки, так і про дорожній просвіт. Бажаючи наголосити на рисах позашляховика, концепту зробили кліренс, як у реального всюдихода – 23,7 см! Ще одна цікава деталь того концепту – його світлотехніка. Вже в 2004 році машина отримала світлодіодні фари.

Ще будучи зовсім молодим журналістом, я побував на закритому показі Nissan Qashqai, до того, як його показали широкій спільноті на автосалоні. Машина тоді здалася дивною, незвичною.

Вів презентацію не аби хто, а Карлос Гон. Це вже потім за ним потягнувся шлейф скандалу. А Гон буквально злетів на вершину автомобільного олімпу як геніальний менеджер. І вихід такого продукту як Qashqai був одним із щаблів, які допомогли суттєво покращити справи Nissan. Як наголошував Гон, завдання цієї машини залучити до Nissan нових клієнтів, які раніше не купували машин цієї марки. Знав би він тоді, як сильно мав рацію.

Три покоління

Перше покоління, яке одержало індекс J10, продавалося з 2006 по 2013 роки. Під час випуску в 2010 році модель отримала рестайл. Перше покоління розійшлося по світу тиражем понад 1,4 млн екземплярів.

Друге покоління (J11) вийшло на ринок у 2013 році і йому було куди складніше, ніж попереднику. На світовому ринку конкуренція у сегменті компактних кросоверів С-сегменту розгорнулася вже на повне зростання. На цей момент практично всі виробники пропонували свої моделі такого сегменту: євопейці, японці, корейці. Рахунок конкурентів йшов на десятки. Але вже зі старту, у перший же рік продаж, Qashqai другого покоління знайшов більше 300 тисяч покупців. До моменту виходу на ринок третього покоління планетою каталися вже близько 3,5 млн. Кашкаїв.

І ось у 2021 році, коли світ уже втягнувся в життя з ковідом, з’явився третій Qashqai (J12). І коли autocentre.ua вирушив на тест-драйв моделі навколо Києва, здавалося, що гірші часи вже позаду, і ми починаємо повертатися до звичного життя. Тест новинки вийшов на autocentre.ua 7 лютого. За якихось 17 днів до повномасштабного вторгнення. І ось Qashqai знов в нашій редакції.

Які бувають Qashqai

Зовнішність Qashqai вже не є сюрпризом. Її вже давно всі знають за першим показом, який відбувся ще у 2021 році. Корпоративний образ кросоверів стартував з електричного SUV Ariya, а нещодавно відбулася і прем’єра нового покоління X-Trail. Останній на фото відрізнити від нашого тестового Qashqai не так просто. Найяскравіші та найвиразніші елементи зовнішності це, звичайно, нові фари.

В Україні модель Qashqai пропонується з єдиним бензиновим двигуном з індексом HR13. 1,33-літровий турбо з безпосереднім упорскуванням. Це глобальний двигун, який застосовується на моделях Nissan, Renault (індекс H5Ht) та навіть Mercedes-Benz (індекс М282). 4-циліндровий рядний алюмінієвий мотор із ГРМ, оснащеним зміною фаз газорозподілу.

У Qashqai залежно від версії мотор має потужність 130 або 150 к.с. Для Qashqai пропонують такі комплектації:

Visia

Acenta

N-Connecta

Tekna

Tekna+.

Visia пропонується тільки з механікою та переднім приводом. Acenta – як із механікою так і автоматом. Починаючи з N-Connecta і вище – комплектації з переднім і повним приводом, але тільки з варіатором Xtronic. Ціна Qashqai коливається від 859 970 грн за передньоприводну машину з механікою в комплектації Visia до 1421270 грн за версію із СVT, повним приводом в комплектації Tekna+.

Салон став практичнішим

Нове покоління моделі завжди намагаються зробити багатшими за попередній. Але у випадку з Qashqai стрибок сприйняття якості салону став дуже помітний. Матеріали, дизайн та зручність сподобалися. І водночас немає перегину із прагненням бути ультрасучасними.

В нашої дорогої версії комбінація приладів цифрова – 12,3-дюймовий рідкокристалічний екран. Він гарно читається навіть при яскравому сонці. Дизайн можна обирати з кількох варіантів.

Мені імпонує рішення екрану керування інфорозважальною системою. Великий тачскрін (9 дюймів) зараз сприймається як “маст хев”. Проте ніссанівці не кинулися огульно все запихати в сенсорну панель. Дві ручки, що обертаються, і 8 кнопок перемикання гарячих функцій робить управління системою зручним з мінімальним відволіканням уваги. Та сама історія і з керуванням кліматичною системою. Просто, зручно, зрозуміло.

Дуже добре виглядають крісла. Ромбовидна прострочка робить дизайн дійсно дорогим! І відчуваються крісла дорого – у прямому значенні. Передні сидіння в комплектації Tekna+, крім електро регулювань, мають також і кілька режимів масажу!

Від покоління до покоління модель зростала у розмірах. Третій Qashqai за розмірами кузова та довжиною колісної бази практично зрівнявся з Niassan X-Trail першого покоління. І це відчувається. У салоні простору достатньо. Особливо це стосується місця на другому ряді сидінь. Мені, як людині з двома дітьми, яких треба садити на дитячі крісла, сподобалася можливість широко відчиняти задні двері. Кут їхнього відкриття становить 90 градусів. Для сімейного кросовера це важливий плюс. Конкуренти пропонують для задніх сидінь підігрів. А ось у Qashqai такої опції немає навіть у топі.

Об’єм багажного відділення у базовій передньопривідній моделі становить 504 л. У нашій машині він менший через повний привод і становить 436 л. Плюс є органайзер. Підлога багажника має дві знімні секції, які відкриваю доступ до підпілля з відділеннями для дріб’язку.

Сама кришка багажника може мати електропривід.

Динаміка та керованість

Мотор бадьорий на старті, що у міських умовах робить 150-сильний Qashqai зручним. Легко розганятися та перелаштовуватись в потік. З набором швидкості бадьорість знижується, але це цілком очікувано з огляду на невеликий об’єм мотора. Але, підкреслю, у звичайних умовах машина сприймається як досить прудка.

А що ж з витратою пального? Якщо починаєш зловживати бадьорими стартами в місті, то витрата може триматися на позначці 11 л/100 км. Однак як тільки до машини звикаєш і починаєш на ній просто їздити по справах на швидкості потоку, то міський апетит спускається до 8,5-9 л/100 км.

Коли почалося вторгнення, то багато хто зіткнувся з тим, що треба їхати далеко. Завантажити багажник, посадити сім’ю та помчати. Тут виникає питання із запасом ходу. 50-літрового бака Qashqai при заміському режимі руху з витратою 6,5 л/100 км має вистачити на 750 км пробігу. Тож на одній заправці можна махнути з Києва до Ужгорода.

Треба мати на увазі, що двигун сучасний (Euro6), так що при виборі заправки потрібно бути пильним. Неякісне паливо для турбованого мотора з безпосереднім упорскуванням може стати фатальним. Це особливо актуально було під час паливної кризи, та й зараз краще перебдіти при виборі заправки та не економити. Тож сьогодні хайтек як перевага, так і недолік.

Керується машина зовсім по легковому. Кузов не розгойдується і в поворотах можна їхати як на хетчбеку, особливо не роблячи поправки на висоту кузова. Електричний підсилювач керма без претензії на спортивність, але комфортний та зрозумілий. Базова версія моделі пропонується з 17-дюймовими колесами, а наша машина з найбільшими 19-дюймовими колісними дисками та шинами майже спортивної розмірності 235/50 R19. За рахунок цього машина відчувається як досить збита та чуйна по керму. І навіть незважаючи на такі низькі шини, Qashqai показав себе, як добре збалансований за стійкістю та плавністю ходу.

Топова комплектація Qashqai Tekna+ у дусі часу пропонує багатий пакет систем активної безпеки: активний круїз контроль, системи утримання у смузі, попередження про перешкоду у мертвій зоні дзеркал заднього виду.

Коробки та привод

За рахунок системи зміни фаз газорозподілу та налаштувань турбіни, 1,33-літровий мотор забезпечує полицю моменту в широкому діапазоні: від 1600 до 3750 об/хв. Якщо говорити людською мовою, то при старті за кермом машини з таким мотором немає відчуття, що під капотом двигун невеликого об’єму. Він тягне впевнено і рівно, якби це був би об’ємний атмосферник 2,4-2,5 л.

Що стосується трансмісії, то для Qashqai пропонуються два варіанти коробок передач (механічна та варіатор) та два варіанти приводу (передній та повний). Наша машина в топовій версії, з CVT та повним приводом.

Робота варіатора Xtronic дуже приємна. Якщо не знати, що це CVT, то одразу й не здогадаєшся. Коробка кмітлива, реагує досить швидко на роботу газом. Немає цих нервуючих «гумових» відгуків, завивання мотора, що завис на високих обертах, властивих більш раннім варіаторам. Більше того, коробка навіть створює відчуття перемикання передач у процесі розгону. А за потреби можна вручну вибирати «віртуальні» ступені.

Зробити це можна підкермовими пелюстками. А самим селектором КП, невеликим і більше схожим на джойстик, можна перейти між звичайним драйвом і спорт режимом коробки. В останньому варіатор дозволяє вище розкручувати двигун.

На центральній консолі знаходиться шайба вибору режимів. З її допомогою можна швидко переключитися між звичайним, зимовим, позашляховим, економним та спортивним режимами.

За та проти Qashqai

У результаті, що можна сказати про новий Nissan Qashqai? Нове покоління кросовера виглядає симпатично, дизайн відомий. Двигун бадьорий, тягне добре і їсть небагато. Але треба бути пильним під час вибору заправки. Все-таки Євро 6. Гарний варіатор, швидкий та плавний. Салон місткий та великий багажник. Єдиним слабким місцем можна назвати гаму двигунів. Він лише один. З іншого боку, є цілих п’ять комплектацій . Наявність машин можна перевірити онлайн за лінком.

Конкуренти

Давайте порівняємо вартість Nissan Qashqai з конкурентами. Орієнтуватися будемо на середню комплектацію N-Connecta зі 150-сильним мотором, переднім приводом та автоматичною КП. Його вартість 1 135 170 грн.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson 2.0 (156 л.с.) коштує 1 129 300 грн. На його боці перевага у великій кількості варіантів двигунів. Тут і відносно простий 2,0-літровий бензиновий атмосферник на 156 сил, є 1,6 л турбо на 180 к.с., є турбодизель 1,6 л (136 к.с.) і навіть гібрид на 230 к.с.

KIA Sportage

Минуле покоління Sportage було лідером сегменту за рахунок привабливої ​​ціни. Новинка з 2,0-літровим мотором (той самий агрегат що у Hyundai Tucson), автоматом і переднім приводом пропонується в середній комплектації Prestige за 947 200 грн. Що теж дешевше, ніж у конкурентів.

Toyota C-HR

У гамі Toyota С-HR три силові агрегати. Конкурентом Qashqai у середній комплектації можна назвати Toyota C-HR Гібрид (1,8 л + електро, 122 л.с.) у комплектації Active. Ціна такої машини 1178704 грн. Але ця модель все ж таки не так практична, як нісанівський конкурент. Кліренс лише 142 мм, та й багажник менше 300 л. Ближче буде Corolla Cross, але її вихід ринку зірвала війна.