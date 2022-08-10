Спасатели получили новейший спецавтомобиль украинского производства

Столичный гарнизон ГСЧС на днях получил новейший пожарно-спасательный автомобиль. Он изготовлен известным украинским предприятием Validus Special Auto. В основу положено среднетоннажное шасси MAN TGM 15.250 последнего поколения Truck Generation. Оно оборудовано двухрядной кабиной на 7 человек и рассчитано на полную массу 15 т. Двигатель установлен 250-сильный.

В кузовной надстройке помимо резервуара для воды и пенообразователя, пожарных рукавов и насоса размещен набор различного гидравлического и пневматического инструмента, позволяющего оперативно освободить людей из покореженных автомобилей или разрушенных домов.

Отметим, что с начала полномасштабной войны рф против Украины аварийно-спасательная техника производства Validus Special Auto активно используется по всей стране. Автомобили активно помогают в операциях по ликвидации обстрелов, доставке гуманитарных грузов и перевозке людей в безопасное место.