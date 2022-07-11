Стандартную кабину IVECO Daily в Украине превратили в 7-местную

Военное время заставляет украинских производителей кузовных надстроек искать новые решения для удовлетворения запросов клиентов. Так, в свое время на Завод спецтехники «Техкомплект» поступил заказ на бортовой автомобиль с двухрядной кабиной для перевозки шести рабочих. Однако теперь такие шасси с многоместными кабинами стали большим дефицитом.

Чтобы не отказывать клиенту, который, как известно, всегда прав, инженеры предприятия придумали оригинальный выход из сложившийся ситуации.

Взяли шасси IVECO Daily c обычной, трехместной кабиной и позади нее установили небольшую надстройку. В последней могут разместится до четырех человек, а посадку-высадку облегчают широкая дверь с удобными подножкой и поручнем. Бортовую платформу, правда, пришлось укоротить, однако в данном случае это не критично. В итоге получился весьма функциональный автомобиль для ремонтных бригад.